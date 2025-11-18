Der UNO-Sicherheitsrat (Archivbild) (dpa / ZUMA Press Wire / Lev Radin)

Deutschland sei weiter bereit, beim Wiederaufbau des Gazastreifens eine konstruktive Rolle zu spielen, sagte Wadephul am Rande eines Besuchs in Belgrad. Auch Israels Ministerpräsident Netanjahu und die Palästinensische Autonomiebehörde begrüßten die Verabschiedung der UNO-Resolution. Die Terrororganisation Hamas, die den jüngsten Gazakrieg mit ihrem Überfall auf Israel ausgelöst hatte, reagierte ablehnend, weil sie die vorgesehene Entwaffnung ihrer Kämpfer nicht akzeptieren will. Außerdem sollen internationale Truppen die kürzlich vereinbarte Waffenruhe überwachen. Ferner soll es im Gazastreifen eine Übergangsregierung aus palästinensischen Fachleuten geben.

