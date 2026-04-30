Besuch in Rabat

Außenminister Wadephul besucht Marokko. (Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

Bei einem Besuch des königlichen Mausoleums in Rabat schrieb der CDU-Politiker in das Gästebuch - Zitat: "In großer Hochachtung für die unerschrockene Haltung zum Schutz von Juden und Flüchtlingen aus Europa in der Zeit des Nationalsozialismus. Wir werden dies nie vergessen."

Marokkos Herrscher Mohammed der Fünfte weigerte sich während des Zweiten Weltkriegs, die von der pro-deutschen Vichy-Regierung Frankreichs erlassenen antijüdischen Gesetze anzuwenden.

Wadephul hält sich seit gestern zu einem Besuch in Marokko auf. Der Bundesaußenminister wirbt dort um einen Ausbau der bilateralen Zusammenarbeit im Wirtschaftsbereich, bei Erneuerbaren Energien und bei der Anwerbung von Fachkräften.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.