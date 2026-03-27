Krieg im Nahen und Mittleren Osten

Er räumte zugleich ein, dass solche Verhandlungen unter Kriegsbedingungen bezüglich Kommunikation und Abstimmung schwierig seien. Zuvor hatte Wadephul Pakistan als einen möglichen Verhandlungsort genannt.
Am Vormittag war der Bundesaußenminister mit seinem US-Kollegen Rubio zusammengetroffen, der ebenfalls an der Konferenz teilnahm. Er habe Rubio zugesichert, dass Deutschland grundsätzlich bereit sei, sich an der Sicherung der Meerenge von Hormus zu beteiligen - allerdings erst nach dem Ende der Kampfhandlungen, betonte Wadephul.
Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.