Krieg im Nahen und Mittleren Osten
Wadephul fordert Iran bei G7-Treffen zu "ernsthaften Verhandlungen" mit den USA auf

Bundesaußenminister Wadephul hat den Iran zu ernsthaften Verhandlungen mit den USA aufgefordert. Der CDU-Politiker sagte zum Abschluss eines Treffens mit seinen Kollegen der G7-Staaten in der Nähe von Paris, das iranische Regime sei gut beraten, jetzt in Gespräche mit Washington einzusteigen.

    Wadephul steht vor einer Wand mit G7-Logos und sagt etwas. Er trägt ein dunkles Jackett und eine Krawatte.
    Außenminister Wadephul beim G7-Treffen bei Paris. (picture alliance / AA / photothek.de / Thomas Trutschel)
    Er räumte zugleich ein, dass solche Verhandlungen unter Kriegsbedingungen bezüglich Kommunikation und Abstimmung schwierig seien. Zuvor hatte Wadephul Pakistan als einen möglichen Verhandlungsort genannt. Am Vormittag war der Bundesaußenminister mit seinem US-Kollegen Rubio zusammengetroffen, der ebenfalls an der Konferenz teilnahm. Er habe Rubio zugesichert, dass Deutschland grundsätzlich bereit sei, sich an der Sicherung der Meerenge von Hormus zu beteiligen - allerdings erst nach dem Ende der Kampfhandlungen, betonte Wadephul.
    Zuvor hatte Wadephulindirekte Kontakte zwischen den USA und dem Iranim Deutschlandfunk bestätigt. Derzeit liefen Vorbereitungen für direkte Gespräche, die bald in Pakistan stattfinden könnten. Der Außenminister betonte, es gebe keinen Mangel an Waffen gegenüber dem Iran, sondern einen Mangel an Verständigung.
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    Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.