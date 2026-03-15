Iran-Krieg

Außenminister Wadephul (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Konkret verlangte der CDU-Politiker von den USA und Israel mehr Informationen über die Kriegsziele und die weiteren Planungen im Krieg gegen den Iran.

US-Präsident Trump hatte gefordert, andere Staaten sollten dabei helfen, die Schifffahrt in der für die internationale Ölversorgung wichtigen Straße von Hormus abzusichern. Neben Deutschland äußerten sich auch andere Länder zurückhaltend zu dem Vorstoß, darunter Großbritannien und Südkorea.

Die Außenministerinnen und Außenminister der EU beraten heute in Brüssel über die Lage im Nahen Osten. Dabei soll auch über eine mögliche Ausweitung der EU-Marinemission Aspides vom Roten Meer auf die Straße von Hormus gesprochen werden.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.