Russischer Angriffskrieg

Bundesaußenminister Wadephul bei seinem Besuch in Riga (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)

Wenn Russland sich nicht bewege, könnten die Verhandlungen über einen Friedensschluss noch lange dauern, fügte der Bundesaußenminister hinzu.

In Abu Dhabi hatten am Wochenende Vertreter Russlands und der Ukraine zum ersten Mal seit Monaten direkt miteinander gesprochen. Die Begegnung war von den USA vermittelt worden. Russland beharrte auf der Abtretung ukrainischer Gebiete im Osten. Zum Abschluss wurde lediglich vereinbart, die Verhandlungen fortzusetzen.

Heute erklärte der Kreml , der Kontakt zur ukrainischen Seite sei zwar konstruktiv gewesen. Es wäre aber falsch, mit großen Ergebnissen zu rechnen.

Weitere russische Angriffe

Die russischen Angriffe insbesondere auf die Energie-Infrastruktur in der Ukraine gingen während der Gespräche in Abu Dhabi weiter. Das ukrainische Militär attackierte seinerseits in der vergangenen Nacht eine Ölraffinerie in der südrussischen Region Krasnodar.

26.01.2026