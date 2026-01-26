Russischer Angriffskrieg
Wadephul kritisiert "stures Beharren" Russlands bei Ukraine-Gesprächen in Abu Dhabi

Bundesaußenminister Wadephul hat Russland nach den Gesprächen über den Ukraine-Krieg in Abu Dhabi fehlende Kompromissbereitschaft vorgeworfen. Wadephul sagte bei einem Besuch in der lettischen Hauptstadt Riga, er habe - Zitat - "ein stures Beharren in der entscheidenden territorialen Frage" vernommen.

    Riga: Johann Wadephul (CDU), Außenminister, spricht während einer Pressekonferenz im Rahmen eines Besuchs in Lettland.
    Bundesaußenminister Wadephul bei seinem Besuch in Riga (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)
    Wenn Russland sich nicht bewege, könnten die Verhandlungen über einen Friedensschluss noch lange dauern, fügte der Bundesaußenminister hinzu.
    In Abu Dhabi hatten am Wochenende Vertreter Russlands und der Ukraine zum ersten Mal seit Monaten direkt miteinander gesprochen. Die Begegnung war von den USA vermittelt worden. Russland beharrte auf der Abtretung ukrainischer Gebiete im Osten. Zum Abschluss wurde lediglich vereinbart, die Verhandlungen fortzusetzen.
    Heute erklärte der Kreml, der Kontakt zur ukrainischen Seite sei zwar konstruktiv gewesen. Es wäre aber falsch, mit großen Ergebnissen zu rechnen.

    Weitere russische Angriffe

    Die russischen Angriffe insbesondere auf die Energie-Infrastruktur in der Ukraine gingen während der Gespräche in Abu Dhabi weiter. Das ukrainische Militär attackierte seinerseits in der vergangenen Nacht eine Ölraffinerie in der südrussischen Region Krasnodar.

    Aus dem Deutschlandfunk-Programm

    Ukraine - Unter Beschuss auch während der Verhandlungen in Abu Dhabi
    Diese Nachricht wurde am 26.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.