Russischer Angriffskrieg

Es gehe um schwierige Themen. Die Gespräche seien erst am Anfang, führte Peskow aus. In Abu Dhabi hatten am Wochenende Vertreter Russlands und der Ukraine zum ersten Mal seit Monaten direkt miteinander gesprochen. Die Begegnung war von den USA vermittelt worden. Zum Abschluss wurde lediglich vereinbart, die Verhandlungen fortzusetzen.

Der Kremlsprecher verwies erneut auf eine angebliche "Formel von Anchorage", in der Russlands Interessen festgelegt seien. Dies bezieht sich auf das Gipfeltreffen von US-Präsident Trump und der russische Präsident Putin im August 2025 in Alaska. Zu einer Einigung wurde nichts mitgeteilt. Aber Moskau fordert einen Abzug der ukrainischen Armee aus Gebieten im Osten, die diese bislang noch verteidigt. Kiew lehnt dies ab.

Der Sicherheitsexperte Nico Lange schrieb im Netzwerk X, es scheine, als habe Trump in Anchorage Zusagen gemacht, die er nun nicht einlösen könne. Deshalb drängten die USA die Ukraine ebenfalls zu einem Gebietsverzicht.

Die russischen Angriffe insbesondere auf die Energie-Infrastruktur in der Ukraine gingen während der Gespräche in Abu Dhabi weiter. Das ukrainische Militär attackierte seinerseits in der vergangenen Nacht eine Ölraffinerie in der südrussischen Region Krasnodar.

