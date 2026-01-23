Interview der Woche

BundesaußenministerJohann Wadephul (CDU) (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Das Europaparlament hatte beschlossen, den Mercosur-Vertrag dem Europäischen Gerichtshof zur Prüfung vorzulegen. Wadephul kritisierte in diesem Zusammenhang die Grünen, die ebenso wie rechte Fraktionen mehrheitlich dafür gestimmt hatten. Wer von einer Brandmauer spreche, müsse diesen Ansprüchen selbst gerecht werden, sagte der CDU-Politiker. Er appelliere an alle, zusammenzustehen und die eigenen Interessen ohne Inanspruchnahme der Stimmen der rechten Parteien zu formulieren.

Auch der Grünen-Europapolitiker Marquardt bezeichnete das Votum seiner Partei im Europaparlament als Fehler. Man müsse im Nachhinein selbstkritisch feststellen, dass man geopolitisch das falsche Signal ausgesandt habe, sagte der Delegationsleiter der deutschen Grünen im Bayerischen Rundfunk. Seiner Partei gehe es nicht um eine Blockade des Vertrags, sondern darum, bestimmte Teile vom Europäischen Gerichtshof überprüfen zu lassen.

