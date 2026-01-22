Addis Abeba

Wadephul will angesichts der Weltlage Verbindungen zu Afrika stärken

Bundesaußenminister Wadephul will angesichts der weltpolitischen Lage die Verbindungen zur Afrikanischen Union stärken. Nach einem Treffen mit dem Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union, Youssouf, sagte Wadephul, in einer Zeit, in der die Grundprinzipien der Weltordnung offen infrage gestellt würden, brauche man Partnerschaften, um eben diese Prinzipien zu verteidigen.