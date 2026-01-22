Europa und Afrika eine die Überzeugung, dass sie durch Integration und regelbasierte Zusammenarbeit stark würden. Auch Youssouf sagte bei dem Treffen in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba, dass die internationale Ordnung gegenwärtig erschüttert werde. Dies schaffe ein Gefühl der Unsicherheit und Unvorhersehbarkeit für die Zukunft.
Deutschland und die Afrikanische Union planen einen strategischen Dialog, um gemeinsam Lösungen für die großen globalen Herausforderungen zu erarbeiten. Wadephul nannte die Bereiche Frieden und Sicherheit, Energie und Klima sowie Migration und Mobilität.
Diese Nachricht wurde am 22.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.