Bundesaußenminister Wadephul ist zu einem Besuch in Israel eingetroffen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Oren Ben Hakoon)

Die Reise zu seinem Amtskollegen Saar war aus Sicherheitsgründen geheim gehalten worden. Der CDU-Politiker besuchte in Begleitung Saars die Stadt Beit Schemesch westlich von Jerusalem. Dort waren durch iranische Raketen neun Menschen getötet und etwa 50 weitere verletzt worden. Zuvor hatte Wadephul im EU-Mitgliedsstaat Zypern Station gemacht und mit seinem Amtskollegen Kobos über die Entwicklung im Iran-Krieg beraten.

Israel hält daran fest, die Führung der Islamischen Republik zu stürzen. Ministerpräsident Netanjahu erklärte, Ziel sei es, so wörtlich, "das iranische Volk dazu zu bringen, das Joch der Tyrannei abzuwerfen". Zuvor hatte US-Präsident Trump dem US-Sender CBS gesagt, er gehe von einer nicht mehr allzu langen Dauer des Krieges aus, an dem auch sein Land beteiligt ist.

Von der iranischen Revolutionsgarde hieß es dagegen, sie sei es, die das Ende des Krieges bestimme.

10.03.2026