EU-Klimadienst Copernicus

Damit überschritt die globale Durchschnittstemperatur in 18 der vergangenen 19 Monate die Marke von 1,5-Grad Erhöhung, wie Copernicus in Bonn mitteilte. Die 1,5-Grad-Grenze ist eine kritische Schwelle im Kampf gegen den Klimawandel. Sie wurde im Pariser Klimaabkommen von 2015 als Ziel festgelegt, weil Wissenschaftler warnen, dass eine dauerhafte Überschreitung dieser Marke schwerwiegende Folgen für die Erde haben könnte.

Besonders hohe Temperaturen in Nordkanada, Alaska und Sibirien

Besonders stark über dem Durchschnitt lagen die Temperaturen laut den Daten von Copernicus in Nordkanada, Alaska und Sibirien. In Teilen der USA, Russlands und Südostasiens war es hingegen kühler als üblich. In Europa war der Januar 2025 laut den Daten der zweitwärmste nach 2020. Besonders warm war es in Süd- und Osteuropa, während Island, Großbritannien und Skandinavien niedrigere Temperaturen als üblich verzeichneten.

Besorgniserregend sind laut den Angaben von Copernicus auch die Entwicklungen in den Polarregionen. Die arktische Meereisfläche war demnach im Januar um sechs Prozent kleiner als im Durchschnitt und erreichte damit einen der niedrigsten Werte für diesen Monat. In der Antarktis lag die Meereisausdehnung fünf Prozent unter dem Durchschnitt.

