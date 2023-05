Im Sudan dauern die Kämpfe trotz Feuerpause an. (picture alliance / AA / Ahmed Satti)

Laut dem arabischen Fernsehsender Al-Dschasira kam es am Morgen zu Luftangriffen und schwerem Beschuss in der Nähe des Präsidentenpalasts in der Hauptstadt Khartum. In den angrenzenden Städten Bahri und Omdurman waren ebenfalls Bombenexplosionen und Schüsse zu hören.

Die von beiden Konfliktparteien vereinbarte Waffenruhe sollte bis zum 11. Mai gelten. Seit Beginn der Kämpfe vor gut drei Wochen wurden bereits wiederholt Feuerpausen von bis zu 72 Stunden ausgehandelt, die jedoch immer wieder gebrochen wurden. In dem Konflikt im Sudan stehen sich die Armee und die paramilitärische RSF-Miliz gegenüber.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.