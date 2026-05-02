Im Libanon sind nach israelischen Angriffen erneut Menschen getötet worden. (Archivbild) (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Marwan Naamani)

Im Süden des Landes seien sowohl Infrastruktur als auch Mitglieder der Hisbollah-Miliz ins Visier genommen worden, erklärte eine Militärsprecherin. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete heute sieben Todesopfern, gestern waren nach offiziellen Angaben zwölf Menschen ums Leben gekommen.

Obwohl vor gut drei Wochen eine Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der militant-islamistischen Hisbollah-Miliz vereinbart wurde, haben sich die Kämpfe wieder verschärft. Die USA setzen sich für neue direkte Gespräche auf höchster Ebene zwischen Israel und dem Libanon ein, um eine dauerhafte Beilegung der Feindseligkeiten zu erreichen. Seit Anfang März gab es auf libanesischer Seite mehr als 2.600 Todesopfer. Der Libanon selbst ist offiziell keine Konfliktpartei.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.