Israelischer Luftangriff auf Beiruts südlichen Vorort Dahieh (Bild vom 21.11.2024) (dpa / AP / Bilal Hussein)

Das israelische Sicherheitskabinett hatte nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Netanjahu am Abend für die Feuerpause gestimmt. In einer gemeinsamen Erklärung des Weißen Hauses und des Élysée-Palastes hieß es, die USA und Frankreich wollten für die Umsetzung der Waffenruhe sorgen. Der libanesische Ministerpräsident Mikati sprach von einem wichtigen Schritt hin zu regionaler Stabilität. Netanjahu warnte, dass Israel angreifen werde, falls die Hisbollah gegen die Waffenruhe verstößt. Eine Stellungnahme der Hisbollah liegt bisher nicht vor.

In den Stunden vor Inkrafttreten der Feuerpause hatte das israelische Militär erneut den Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut unter Beschuss genommen. Zuvor waren die Bewohner verschiedener Stadtviertel von einem israelischen Armeesprecher im Onlinedienst X zur Evakuierung aufgerufen worden. Die Hisbollah griff nach eigenen Angaben am späten Abend - wie es hieß - militärische Ziele in Tel Aviv mit Drohnen an.

UNO-Generalsekretär Guterres begrüßte die Vereinbarung über eine Waffenruhe. Beide Seiten müssten alle eingegangenen Verpflichtungen einhalten und rasch umsetzen, erklärte er. Bundesaußenministerin Baerbock sprach von einem Lichtblick für die gesamte Region. Sie dankte den USA und Frankreich für deren Vermittlung und kündigte an, dass Deutschland die libanesische Armee bei ihrem Auftrag unterstützen werde, die Kontrolle im Süden des Libanons zu übernehmen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nannte die Nachrichten über die Waffenruhe ermutigend.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.