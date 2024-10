"Friedensformel" bei Regierungsbildung

BSW-Bundesvorsitzende Sahra Wagenknecht (picture alliance / photothek.de / Thomas Trutschel)

Die Forderung Wagenknechts nach Aufnahme einer so genannten friedenspolitischen Präambel in mögliche Koalitionsverträge in Thüringen, Sachsen und Brandenburg hatte für Kritik bei CDU und SPD gesorgt. Im MDR-Hörfunk sagte sie dazu, das Thema Frieden sei eines der wichtigsten im Wahlkampf der Partei gewesen. Wenn das BSW sich dieses Thema wegverhandeln lasse, würde das Bündnis Sarah Wagenknecht nicht nur in dem Punkt sein Gesicht verlieren, sondern wäre dann auch in allen anderen Punkten wenig erfolgreich. Wenn man so mit sich umspringen lasse, nähmen die anderen Parteien einen nicht mehr ernst.

Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Jung sagte im ZDF, Wagenknecht versuche, Verhandlungen zu torpedieren, die vor Ort eher pragmatisch geführt würden.

