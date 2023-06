Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin wirft der russischen Armeeführung Versagen in Belgorod vor. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Pool / Wagner Group)

Er schrieb auf Telegram, das Ministerium sei nicht in der Lage, auf die ukrainischen Angriffe in der Grenzregion Belgorod zu reagieren. Er kündigte an, selbst mit seinen Truppen dort einzumarschieren und für Ordnung zu sorgen. Prigoschin gilt als enger Vertrauter von Präsident Putin.

Die Behörden in Belgorod meldeten auch heute wieder massiven Beschuss von ukrainischer Seite. Es gibt demnach Tote, Verletzte sowie Schäden an Gebäuden. Unabhängig überpüfen lässt sich das nicht.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 03.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.