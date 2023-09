Wagner-Gruppe wird in Großbritannien als Terrororganisation eingestuft. (picture alliance / dpa / TASS / Mikhail Tereshchenko)

Künftig sei es in Großbritannien eine Straftat, der Gruppe anzugehören oder sie zu unterstützen, teilte das Innenministerium in London mit. Die Strafe kann bis zu 14 Jahren Haft betragen. Die Einstufung werde voraussichtlich ab dem 13. September gelten, hieß es. Innenministerin Braverman sagte, Wagner sei gewalttätig und zerstörerisch. Die Söldnergruppe sei ein militärisches Werkzeug des russischen Präsidenten Putin im Ausland.

Die Kämpfer der Wagner-Gruppe wurden in Ländern wie Syrien, Libyen und der Zentralafrikanischen Republik eingesetzt und unterstützten dabei Russlands Verbündete. In der Ukraine führten sie den russischen Angriff auf die Stadt Bachmut an.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.