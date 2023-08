Das Grab Utkins. (AP / dpa / Alexander Zemlianichenko)

Er wurde laut den Angaben staatlicher Medien auf einem Armeefriedhof mit militärischen Ehren beigesetzt. Utkin galt als Mitbegründer der Wagner-Gruppe. Deren Chef Prigoschin, der bei dem Absturz ebenfalls ums Leben kam, war bereits am Dienstag in Sankt Petersburg beerdigt worden, allerdings ohne militärische Ehren. Prigoschin hatte mit seinen Söldnern im Juni gegen die russische Militär- und Staatsführung gemeutert. Westliche Regierungen vermuten, dass das Flugzeug in einem Racheakt von Präsident Putin zum Absturz gebracht wurde. Der Staatschef weist das zurück.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 31.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.