Wahl in Polen

Gemischte Gefühle bei polnischer Community in Deutschland

Bei den Wahlen in Polen am 15. Oktober sind auch viele Menschen mit polnischer Staatsbürgerschaft, die in Deutschland leben, wahlberechtigt. Einige von ihnen wollen extra für den Urnengang in die alte Heimat fahren, andere sind eher desinteressiert.

Zuk, Przemek | 04. Oktober 2023, 07:48 Uhr