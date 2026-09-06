Newsblog zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Heute wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Um 14 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei 54,4 Prozent, wie die Landeswahlleiterin in Magdeburg mitteilte. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren lag die Wahlbeteiligung zum gleichen Zeitpunkt bei 27,1 Prozent. Der Zwischenstand wurde auf der Grundlage der Beteiligung in ausgewählten Wahllokalen ohne die Briefwahl ermittelt.

+++ Mehrere Spitzenkandidaten haben ihre Stimme abgegeben.

Ministerpräsident Schulze von der CDU wählte am späten Vormittag in seinem Wohnort Magdeburg. Der Spitzenkandidat der AfD, Siegmund, gab in seiner Heimatstadt Tangermünde seine Stimme ab. SPD-Spitzenkandidat Willingmann hat in Wernigerode gewählt.

+++ Der Ausgang der Wahl hat über das Bundesland hinaus politische Bedeutung und wird auch international verfolgt.

+++ Siemens-Chef Bruch hat vor der Wirtschaftspolitik der AfD gewarnt.

Der Chef des Dax-Konzerns Siemens Energy sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Programm der Partei sei schlecht für den Wirtschaftsstandort Deutschland und greife teilweise demokratische Strukturen an. Bruch bedauerte, dass die Politik bisher keine Kompromisse gefunden habe, in denen sich der Großteil der Bevölkerung wiedergefunden habe. Das sei eine kritische Situation.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.