Wahlen in Katalonien

Puigdemont will zurück nach Barcelona

Wenn er gewinnt, will er zurück: Für den ehemaligen Premier Carles Puigdemont geht es bei der katalanischen Parlamentswahl am 12. Mai um viel. Doch die Frage der Unabhängigkeit von Madrid ist längst nicht mehr das alleinig bestimmende Thema in Katalonien.