Vor Bundestagswahl

CDU und CSU kommen zum Abschluss am Nachmittag in München zusammen. Zu den Hauptrednern im Löwenbraukeller gehören Unions-Kanzlerkandidat Merz und CSU-Chef Söder. Die Veranstaltung findet unter hohen Sicherheitsauflagen statt. Bundeskanzler Scholz, SPD, trifft in seinem Wahlkreis in Potsdam Bürger und Wahlkämpfer. Die AfD beendet ihren Wahlkampf mit Veranstaltungen in mehreren Städten. FDP-Spitzenkandidat Lindner hat für den Nachmittag zu Live-Diskussionen in den Sozialen Medien geladen. Am Abend steht dann bei Pro7/Sat1 die letzte Fernseh-Debatte von Spitzenkandidaten vor der Wahl an. Eingladen sind neben Scholz auch Grünen-Kanzlerkandidat Habeck und AfD-Spitzenkandidatin Weidel. Merz hat seine Teilnahme aus Termingründen abgesagt.

Zudem gibt es heute bundesweit Kundgebungen zur Verteidigung der Demokratie und gegen Rechtsextremismus.

