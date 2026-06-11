Gesundheitssparpaket

Bundesgesundheitsministerin Warken, CDU (picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte)

Nach Angaben der CDU-Politikerin fallen die Ausgaben der Kassen im laufenden Jahr 3,5 Milliarden Euro höher aus als erwartet. Warken sagte nach einer Konferenz mit den Gesundheitsministern der Länder in Hannover, trotz eines bereits eingeplanten Puffers bleibe damit eine zusätzliche Lücke von rund 2,5 Milliarden Euro.

Zum Abschluss des zweitägigen Treffens forderten die Ministerinnen und Minister der Länder, Hausärzte künftig stärker als zentrale Anlaufstelle einzubinden. Diese sollten künftig Patientenströme steuern und die Menschen möglichst schnell an Fachärzte zu vermitteln.

Unterdessen protestierten heute in Berlin Beschäftigte aus Krankenhäusern gegen die Sparpläne der Bundesregierung im Gesundheitssektor. Zu der Demonstration hatten die Berliner Krankenhausgesellschaft und die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Laut Veranstalter nahmen etwa 3.000 Menschen teil. Warkens Gesetzentwurf für eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung wird morgen erstmals im Bundestag beraten. Die Bundesregierung hofft, dass die Reform noch vor der parlamentarischen Sommerpause umgesetzt werden kann.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.