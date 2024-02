Warnstreik des Bodenpersonals an deutschen Flughäfen ist beendet. (IMAGO/Ardan Fuessmann)

Das teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Bis der Betrieb wieder normal läuft, wird es noch einige Flugausfälle geben. Die Lufthansa strich für den Vormittag rund 30 Verbindungen in Frankfurt am Main und München. Dort sowie an anderen Standorten fielen gestern etwa 900 Flüge aus. Nach Angaben von Verdi-Verhandlungsführer Reschinsky nahmen rund 7.000 Beschäftigte der Konzerngesellschaften Deutsche Lufthansa, Lufthansa Technik und Lufthansa Cargo an dem Warnstreik teil.

Im Tarifkonflikt fordert die Gewerkschaft 12,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von einem Jahr. Außerdem soll es eine konzernweite Inflationsprämie von 3.000 Euro geben. Die Lufthansa hat für einen Zeitraum von drei Jahren 13 Prozent mehr Geld sowie eine Inflationsprämie angeboten. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 12. Februar statt.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.