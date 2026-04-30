Das Logo der Postbank (dpa / Paul Zinken)

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten bundesweit dazu aufgerufen, heute und übermorgen die Arbeit niederzulegen. Das soll den Forderungen der Gewerkschaft in der Tarifrunde Nachdruck verleihen, die Mitte April begonnen hatte.

Verdi fordert für die Beschäftigten der Postbank acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 300 Euro pro Monat. Auszubildende sollen 200 Euro mehr bekommen. Zudem will die Gewerkschaft eine Beschäftigungs- und Standortsicherung sowie einen verbindlichen Rechtsanspruch auf Weiterbildung.

Ende vergangenen Jahres hatte die Postbank bundesweit etwa 380 Filialen, bis Ende 2026 soll die Zahl auf etwa 320 verringert werden.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.