Washington

Der demokratische Minderheitsführer im US-Senat, Schumer, kündigte an, seine Partei werde in der Parlamentskammer ein Gesetz einbringen, um die Zölle zu blockieren, bevor sie der amerikanischen Wirtschaft und den Verbündeten in Europa weiteren Schaden zufügten.
Senatoren Shaheen und Tillis: "Unsere Verbündeten haben Besseres verdient"
Auch die Ko-Vorsitzenden der parteiübergreifenden NATO-Beobachtungsgruppe des Senats meldeten sich zu Wort. Die demokratische Senatorin Shaheen und der republikanische Senator Tillis erklärten gemeinsam zu den Zolldrohungen, eine solche Rhetorik helfe Gegnern wie Russlands Präsident Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi, die eine Spaltung der NATO sehen wollten. Wörtlich heißt es: "Our allies deserve better", unsere Verbündeten haben Besseres verdient.
Senatorin Murkowski: Zölle sind "unnötig und bestrafend"
Tillis schrieb überdies bei X, Trumps Reaktion sei "schlecht für Amerika und schlecht für amerikanische Unternehmen". Ähnlich kritisch äußerte sich auch die republikanische Senatorin Murkowski. Sie nannte die Zölle unnötig, bestrafend und einen schwerwiegenden Fehler. So entferne man die europäischen Verbündeten noch weiter von den USA.
Vertreter der EU-Staaten kommen am Nachmittag in Brüssel zu einer Sondersitzung zusammen, um über die jüngsten Drohungen von US-Präsident Trump mit Strafzöllen zu beraten.
Konflikt um Grönland - Tausende demonstrieren in Dänemark gegen US-Ansprüche
Grönlands Geschichte - Wikinger, Kolonialismus und der Wunsch nach Unabhängigkeit
Diese Nachricht wurde am 18.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.