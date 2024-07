Staatsleistungen

Warum der deutsche Staat die Kirchen mitfinanziert

In Deutschland sind Staat und Kirche im Grunde getrennt. Trotzdem zahlen die Bundesländer jedes Jahr mehrere hundert Millionen Euro an die Kirchen. Jetzt will die Bundesregierung die Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen auf den Weg bringen - noch in dieser Wahlperiode.

19.07.2024