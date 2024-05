"Agentengesetz"

Warum die Menschen in Georgien seit Wochen auf die Straße gehen

In Georgien protestieren die Menschen seit Wochen gegen ein Gesetzesvorhaben der Regierung. Die Partei "Georgischer Traum" will eine Verfügung "zur Transparenz ausländischer Einflussnahme" umsetzen. Kritiker erinnert dies an das russische Gesetz über "ausländische Agenten". Sie befürchten eine Unterdrückung der Zivilgesellschaft.