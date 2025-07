Waffenlieferungen

Das Flugabwehrsystem Patriot hat eine Reichweite von 68 Kilometern (Archivbild). (IMAGO / Sven Eckelkamp)

Wie funktioniert das Patriot-System?

Patriot ("Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target") ist ein bodengestütztes System, mit dem Flugzeuge, taktische ballistische Raketen und Marschflugkörper eines Angreifers bekämpft werden können. Es hat eine Reichweite von etwa 68 Kilometern und besteht aus mehreren Komponenten. Diese lassen sich auf LKW montieren und können daher leicht bewegt werden. Hierzu gehören ein Feuerleitstand, ein Multifunktionsradar, welches feindliche Flugkörper identifiziert, und das sogenannte Startgerät, das je nach Version zwischen vier und 16 Lenkflugkörper aufnehmen kann. Über eine Antennenmastanlage ist es möglich, mehrere Patriot-Einheiten miteinander zu verbinden. Eine Einheit kann bis zu fünf Ziele gleichzeitig beschießen. Bis zu 50 mögliche Ziele lassen sich parallel überwachen.

Warum dringt die Ukraine auf die Lieferung weiterer Patriot-Systeme?

Selenskyj hat die Patriot-Raketen als "Schlüssel zur Abwehr ballistischer Raketen" bezeichnet. Das in den USA hergestellte Patriot-System zählt zu den modernsten Flugabwehrsystemen der Welt. Die Ukraine hofft, damit besser der feindlichen Luftwaffe trotzen zu können. Kiew hatte am vergangenen Mittwoch die schwersten russischen Luftangriffe seit Kriegsbeginn gemeldet. Dabei seien mehr als 700 Drohnen und 13 Raketen eingesetzt worden, hieß es. Russland hat seinerseits mehrfach erklärt, man habe Patriot-Systeme in der Ukraine bei Angriffen zerstört. Die Angaben der Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Wie viele Patriot-Systeme stehen der Ukraine zur Verfügung?

Die Bundeswehr hat der Ukraine bisher drei Patriot-Systeme abgetreten. Außerdem wurden weitere Luftverteidigungssysteme wie Iris-T und der Flugabwehrpanzer "Gepard" aus Deutschland zur Verfügung gestellt. Auch von anderen Ländern wurden Patriot-Systeme geliefert: von den USA mindestens drei und aus Rumänien eines. Wie ein ehemaliger Pentagon-Beamter dem "Wall Street Journal" sagte, sind wegen Wartungsarbeiten allerdings nicht alle Systeme gleichzeitig einsatzbereit.

Was kostet das Patriot-System?

Dem US-Thinktank Center for Strategic and International Studies (CSIS) zufolge kosten allein die Abwehrraketen der weit verbreiteten Version Pac-3 etwa vier Millionen Dollar pro Stück. Als der Bundestag im vergangenen Jahr den Kauf von vier Patriot-Systemen für die Bundeswehr beschloss, wurden die Gesamtkosten mit rund 1,3 Milliarden Euro angegeben. Das entspricht 325 Millionen Euro pro Einheit.

Welche Streitkräfte setzen das Patriot-System ein?

Nach CSIS-Angaben ist die Ukraine der 19. Staat, der Patriot im Einsatz hat. Auch die NATO sichert mit Patriot-Raketen ihren Luftraum. Die Bundeswehr verwendet das System bereits seit 1989, in den Vereinigten Staaten wird es noch länger eingesetzt. Im Zweiten Golfkrieg wurde Patriot 1991 erstmals im Kampfeinsatz erprobt. Israel setzt Patriot-Raketen ebenfalls im Rahmen seiner Verteidigung ein.

Wie viele Patriot-Systeme wird Deutschland für die Ukraine bezahlen?

Dem Vernehmen nach geht es um zwei Systeme; ein weiteres soll nach Aussagen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj von Norwegen finanziert werden. Selenskyj gab den Bedarf der Ukraine mit zehn Patriot-Systemen an.

Warum reicht das Patriot-System nicht aus?

Die langjährige Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüth erläuterte im Deutschlandfunk , die Abwehr mittels Patriot-Systemen richte sich vor allem gegen Raketen und Marschflugkörper; Drohnen mit den teuren Patriot-Systemen abzuschießen, ergebe keinen Sinn. Bei der Verteidigung gegen feindliche Drohnenschwärme setze die Ukraine auf die Produktion eigener Waffen, vor allem von Anti-Drohnen-Drohnen, die dort bereits hergestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.