Streit zwischen Merz und Trump

Soldaten auf der US-Airbase Ramstein (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Wie sind die Amerikaner bisher in Deutschland aufgestellt?

Nach Angaben des US-Militärs waren Ende 2025 mehr als 36.000 US-Soldaten hierzulande stationiert. Deutschland ist nach Japan der zweitgrößte US-Militärstandort außerhalb der USA. Die Ursprünge dafür liegen im Kalten Krieg. Auch heute schützen die US-Basen Europa vor möglichen russischen Aggressionen. Zudem sind sie strategisch sinnvoll für die USA, denn das Land liegt von vielen Konfliktregionen der Welt weit entfernt.

Welche Bedeutung haben die Stützpunkte für das US-Militär?

Die USA verfügen über mehrere Stützpunkte in der Bundesrepublik, viele davon im Südwesten und Süden. Zu den militärisch bedeutsamsten gehört die Ramstein Air Base (Rheinland-Pfalz). Für die USA ist sie die zentrale Luftdrehscheibe für Europa und den Nahen Osten. Das größte US-Militärkrankenhaus im Ausland befindet sich im rheinland-pfälzischen Landstuhl. In Auslandseinsätzen verwundete US-Soldaten müssen nicht den weiten Weg bis in die USA gebracht werden. Im benachbarten Weilerbach entsteht aktuell für mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar die größte US-Armeeklinik außerhalb der Vereinigten Staaten. In Deutschland sind außerdem US-Atomwaffen, F-16-Kampfjets und zahlreiche Kommandos stationiert.

Welche Rolle spielen die Basen für die betroffenen Regionen?

Neben sicherheitspolitischen Aspekten sind die Standorte ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die jeweilige Region, etwa durch die Beschäftigung Deutscher oder den Konsum durch US-Streitkräfte. In Ramstein in der Pfalz lässt sich die Wirtschaftskraft der US-Militärpräsenz pro Fiskaljahr laut Bürgermeister Hechler (CDU) auf mehr als zwei Milliarden US-Dollar beziffern. Inbegriffen sind etwa Löhne, Mieten und Aufträge für lokale Firmen. Die Auswirkungen eines Abzugs wären finanziell direkt spürbar.

Was würde ein US-Teilabzug für Deutschlands Sicherheit bedeuten?

Ein Abzug einiger Soldaten kann zeitlich begrenzt sein. Die Schließung von ganzen Militärstandorten wäre ein erheblicher Schritt. Zwar hätte dies keine unmittelbaren Folgen für die Sicherheit. Jedoch steht schnell die Frage im Raum, ob auch das Beistandsversprechen der USA in der NATO erodieren könnte.

Was bedeutet diese Eskalation für das deutsch-amerikanische Verhältnis?

Wie belastbar der Beziehung Trump-Merz ist, muss sich noch zeigen. Nach seinem ersten Washington-Gespräch hatte Merz die gute Gesprächsatmosphäre mit Trump gelobt. Nachdem sich Merz aber kritisch über die US-Offensive gegen den Iran geäußert, änderte Trump die Tonlage. "Er hat keine Ahnung, wovon er spricht!", schrieb Trump über Merz. Es sei kein Wunder, "dass es Deutschland so schlecht geht, sowohl wirtschaftlich als auch in anderer Hinsicht!".

(Mit Material von dpa)

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Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.