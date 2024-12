Arzt, Islamkritiker und Musk-Fan

Was ist über Taleb A. bekannt, dem fünffacher Mord und 200-fache gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird? (picture alliance / dpa / TNN / Privat)

Taleb A. kam nach Angaben von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff bereits 2006 nach Deutschland. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur stellte der Arzt im Februar 2016 einen Asylantrag, über den im Juli desselben Jahres entschieden wurde. Der saudische Staatsbürger erhielt damals Asyl als politisch Verfolgter. Zuletzt lebte er in Bernburg, einer kleinen Stadt knapp 50 Kilometer entfernt von Magdeburg. Er arbeitete dort in einer Klinik mit suchtkranken Straftätern. Seit Ende Oktober 2024 war er urlaubs- und krankheitsbedingt nicht mehr im Dienst, teilte sein Arbeitgeber mit.

Täter war polizeibekannt

Der Angreifer war der Polizei bereits bekannt. Wegen des Missbrauchs des Notrufs sollte er Medienberichten zufolge am Tag vor der Tat vor dem Amtsgericht in Berlin-Tiergarten erscheinen, war dort aber nicht aufgetaucht. Vor einem Jahr sei zudem versucht worden, eine Gefährderansprache durchzuführen, sagte der Direktor der Polizei Magdeburg, Langhans, auf einer Pressekonferenz am Nachmittag. Warum diese Ansprache scheiterte, ist nicht bekannt.

Im Internet war der 50-Jährige immer wieder durch Gewaltandrohungen aufgefallen. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Spiegel verurteilte ihn das Amtsgericht Rostock schon 2013 zu einer Strafe von 90 Tagessätzen. Grund war demnach die "Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten". In sozialen Netzwerken schrieb er, er wolle an Deutschen Rache üben und wünschte etwa der ehemaligen Bundeskanzlerin Merkel den Tod. Er hielt Behörden unter anderem vor, nicht genügend gegen Islamismus zu unternehmen. Innenministerin Faeser erklärte, der Täter habe eine "offensichtlich islamophobe" Einstellung.

Talib A. verbreitete Verschwörungserzählungen im Internet

Erst vor rund zehn Tagen veröffentlichte die amerikanische Plattform "RAIR", die sich selbst als antimuslimische Organisation beschreibt, ein mehr als 45 Minuten langes Interview mit dem Arzt. Darin wirft er unter anderem der deutschen Polizei vor, "geheime Operationen" durchzuführen und das Leben von saudischen Asylsuchenden, die sich vom Islam losgesagt hätten, gezielt zu zerstören. Zudem äußerte er sich als Fan von X-Inhaber Elon Musk und der AfD, die nach seiner Aussage die gleichen Ziele wie er verfolge. Die AfD betonte, der mutmaßliche Angreifer sei kein Parteimitglied gewesen.

Jahre zuvor zeigte er sich in der Öffentlichkeit gemäßigter. In den sozialen Netzwerken erklärte der Arzt, er sei Aktivist für die Belange vor allem von Frauen aus Saudi-Arabien. Im sozialen Netzwerk X folgten etwa 40.000 Menschen dem Account, der ihm zugeordnet wird. Außerdem gab er zahlreichen deutschen und internationalen Medien Interviews über seine Arbeit als Oppositioneller zum saudischen Königreich.

Saudi-Arabien warnte Deutschland offenbar mehrfach

Saudi-Arabien soll deutsche Sicherheitsbehörden mehrfach vor dem Täter von Magdeburg gewarnt haben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gab es vor rund einem Jahr den letzten Warnhinweis aus Riad. Saudi-Arabien habe zudem die Auslieferung des Mannes beantragt. Deutschland habe darauf nicht reagiert.

Den Sicherheitskreisen zufolge stammte der Täter aus der Stadt Al-Hofuf im Osten Saudi-Arabiens und war Schiit. Nur etwa zehn Prozent der Bevölkerung in dem mehrheitlich sunnitischen Land sind schiitisch. Es gibt immer wieder Berichte von Diskriminierungen gegenüber Schiiten im Land.

Täter war unzufrieden über Umgang mit Flüchtlingen aus Saudi-Arabien

Der Täter habe sich im Polizeigewahrsam zum Tatmotiv geäußert, hieß es von der Staatsanwaltschaft Magdeburg. Er sei unzufrieden damit gewesen, wie in Deutschland mit Flüchtlingen aus Saudi-Arabien umgegangen werde. Für die genauen Ermittlungen zum Motiv brauche es noch Zeit, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit.

Der Spiegel berichtet, 2019 habe ein Redakteur des damaligen Spiegel-Jugendportals bento mit dem Täter gechattet. Er habe damals angegeben, dass sich viele junge Frauen aus Saudi-Arabien an ihn gewandt hätten, weil sie nach Deutschland fliehen wollten. Er behauptete damals, Schutzsuchende würden aber von den deutschen Behörden "irreführend" beraten und nicht an der Rückkehr in ihr Heimatland gehindert.

Der Attentäter soll zudem in den vergangenen Jahren Konflikte mit dem Zentralrat der Ex-Muslime gehabt haben. Die Vorsitzende der Organisation, Ahadi, erklärte, der Mann habe den Zentralrat und die angeschlossene Säkulare Flüchtlingshilfe seit Jahren "terrorisiert". Er habe die Ausrichtung kritisiert und einzelne Aktive öffentlich diffamiert. Nach ihrer Einschätzung hasse er nicht nur Muslime, "sondern alle, die seinen Hass nicht teilen".

Diese Nachricht wurde am 22.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.