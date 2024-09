Nahostkonflikt - Neue Explosionen im Libanon (Mohammad Zaatari / AP / dpa / Mohammad Zaatari)

Welches Ausmaß hat der erneute mutmaßliche Angriff?

Die Detonationen von Funkgeräten wurden aus mehreren Teilen des Landes gemeldet. Die libanesische Zeitung "An-Nahar" berichtet, dass es auch Explosionen auf einer Beerdigung in einem südlichen Vorort Beiruts gegeben habe, bei der einige der gestern getöteten Hisbollah-Kämpfer zu Grabe getragen wurden. Viele der Opfer wiesen demnach Verletzungen an den Händen und am Bauch auf.

Gestern waren bereits zahlreiche Pager im Libanon explodiert - mit höheren Opferzahlen als heute: Mindestens zwölf Menschen wurden getötet und mehr als 2.700 verletzt.

Wer wird als Drahtzieher vermutet?

Israels Armee und Geheimdienste bekannten sich zwar nicht zu den Explosionen. Der israelische Verteidigungsminister Gallant erklärte jedoch, der Schwerpunkt des Kriegs verlagere sich nach Norden. Man stehe am Beginn einer neuen Phase des Kriegs, die Mut, Entschlossenheit und Ausdauer erfordere. Die Hisbollah drohte Israel abermals mit Vergeltung. Kurz vor den erneuten Detonationen hatte die Miliz nach eigenen Angaben israelische Artillerie-Stellungen in der Nähe der Grenze zum Libanon beschossen. Die israelische Armee ist in Alarmbereitschaft.

Die betroffenen Funkgeräte waren laut Medienberichten - ebenso wie die Pager - erst kürzlich eingeführt worden. Demnach könnten sie von israelischen Agenten vor ihrer Ankunft im Libanon abgefangen und mit jeweils etwa 25 bis 50 Gramm Sprengstoff bestückt worden sein, wie es die "New York Times" unter Berufung auf amerikanische Behördenvertreter berichtet, die über die Operation informiert worden seien.

Auch Zenith-Chefredakteur Daniel Gerlach hält Vermutungen, wonach der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad in Verbindung mit den Explosionen im Libanon stehen könnte, für plausibel. Eine so große und komplexe Operation könne nur von einem Geheimdienst ausgehen, der auch bereit sei, das Risiko einzugehen und eine Eskalation zu provozieren, sagte Gerlach im Deutschlandfunk . Für den Nahostexperten kommt für die Anschlagsserie nur der Mossad in Frage. In der Vergangenheit habe es bereits ähnliche Fälle gegeben, etwa die Explosion von Mobiltelefonen von Hamas-Mitgliedern während der Intifada. Die jetzige Operation habe aber eine neue Qualität, so Gerlach.

Wie fallen die internationalen Reaktionen aus?

Die Vereinten Nationen warnten angesichts der jüngsten Geschehnisse mit Nachdruck vor einer Eskalation in Nahost. UNO-Generalsekretär Guterres erklärte: "Die Logik hinter der Explosion all dieser Geräte besteht natürlich darin, dies als Präventivschlag vor einer größeren Militäroperation zu tun." Es bestehe die ernsthafte Gefahr einer dramatischen Eskalation. Es müsse alles getan werden, um diese zu verhindern, so Guterres weiter. Ähnlich äußerte sich der EU-Außenbeauftragte Borrell. Der jordanische Außenminister Safadi warnte in Amman, Israel treibe den Nahen Osten mit einer gefährlichen Eskalation an mehreren Fronten an den Rand eines Regionalkriegs.

Wie ist die Hisbollah in den Gaza-Krieg involviert?

Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast einem Jahr kommt es im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon fast täglich zu Konfrontationen zwischen der Hisbollah und dem israelischen Militär. Auf beiden Seiten gab es infolge des gegenseitigen Beschusses Tote - die meisten von ihnen im Libanon. Rund 60.000 Israelis mussten ihre Häuser und Wohnungen im Norden Israels verlassen.

Die Hisbollah will die Kämpfe erst bei Erreichen einer Waffenruhe in Gaza einstellen. Israel will, dass sich die Hisbollah-Miliz wieder hinter den 30 Kilometer von der Grenze entfernten Litani-Fluss zurückzieht - so wie es die UNO-Resolution 1701 vorsieht, um die Rückkehr der Bewohner im Norden des Landes zu ermöglichen.

