Tödlicher Erreger

Was über die Marburg-Virus-Verdachtsfälle in Hamburg bekannt ist - und was nicht

Wegen des Verdachts auf eine Ansteckung mit dem lebensbedrohlichen Marburg-Virus werden in Hamburg zwei Menschen medizinisch untersucht. Einer von beiden soll zuvor in einem Krankenhaus in Ruanda gearbeitet haben, in dem mit dem Virus infizierte Menschen behandelt werden. Ein Überblick darüber, was bislang bekannt ist und was den Erreger so gefährlich macht.