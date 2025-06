Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

In der Nacht im Südosten Regen. Vom Westen und Nordwesten bis in die Mitte Schauer und kurze Gewitter. Sonst teils gering bewölkt. Abkühlung auf 16 bis 8 Grad. Tagsüber Wechsel aus Sonne, Wolken und Schauern sowie kurzen Gewittern. 16 bis 22 Grad. Am Pfingstmontag im Norden örtlich Schauer, im Süden heiter bis wolkig und trocken. 16 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag weiter wechselhaft, im Süden freundlicher. 15 bis 25 Grad.

