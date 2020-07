Wega, Deneb und Atair Die Erfindung des Sommerdreiecks

Nach Einbruch der Dunkelheit zeigt sich am Südosthimmel das mächtige Sommerdreieck. Der eine Eckpunkt ist Wega, der Hauptstern in der Leier und zugleich der hellste Stern im riesigen Dreieck. An den anderen Ecken leuchten Deneb im Schwan und Atair im Adler.

Von Hermann-Michael Hahn

