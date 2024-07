EU

Wegen Orbans Putin-Reise: Von der Leyen ordnet Boykott an

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen reagiert mit einer Boykott-Entscheidung auf die Alleingänge von Ungarns Regierungschef Orban in der Ukraine-Politik. Von der Leyen ließ ankündigen, dass an künftigen informellen Ministertreffen unter der Leitung der derzeitigen EU-Ratspräsidentschaft in Ungarn keine Kommissare, sondern nur ranghohe Beamte teilnehmen werden.

16.07.2024