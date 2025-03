Die Bundeswehr schrumpfe weiterhin und sei überaltert, erklärte Wüstner. (IMAGO / Dominika Zarzycka)

Das Ziel liegt bei 203.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten. Ende 2024 waren es knapp 181.200 und damit noch einmal weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig stieg das Durchschnittsalter. Im vergangenen Jahr lag es bei 34 Jahren.

Für Unmut sorgt nach Angaben der Wehrbeauftragten der Beförderungsstau in der Bundeswehr. Grund dafür sei, dass im Verteidigungshaushalt erforderliche Planstellen fehlten. Dabei sei genügend Personal der Schlüssel zur Verteidigungsfähigkeit, betont Högl in ihrem Bericht.

Den Bedarf an Investitionen in die Infrastruktur der Bundeswehr bezeichnet die Wehrbeauftragte als alarmierend hoch. Er belaufe sich auf rund 67 Milliarden Euro. Auch der Mangel an funktionstüchtigem Großgerät, Munition und Ersatzteilen bleibe ein Problem.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.