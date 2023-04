Militär und Zivilgesellschaft

Die Wehrhaftigkeit der Ukraine

Die Kultur der ukrainischen Zivilgesellschaft habe sich auch in das Militär übertragen, sagt der Verteidigungsexperte Nico Lange. Er untersucht in einer Studie, warum sich das angegriffene Land gegenüber dem russischen Angreifer so wehrhaft zeigt.

Detjen, Stephan | 16. April 2023, 17:05 Uhr