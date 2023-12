Der ukrainische Präsident Selenskyj, Archivbild (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Virginia Mayo)

Am Ende werde die Dunkelheit verlieren. Das Böse werde besiegt, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Der Staatschef dankte allen ukrainischen Soldaten, die Weihnachten an der Front verbringen und erinnerte an deren Familien, die ohne sie auskommen müssten.

Derweil dauerten die russischen Angriffe an. Wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte, wurden zuletzt 14 von 15 Drohnenangriffen abgewehrt. Betroffen seien unter anderem die Regionen Mykolajiw, Saporischschja und Dnipropetrowsk gewesen. Weiter hieß es, bei russischen Angriffen auf das Stadtzentrum in Cherson im Süden des Landes seien mindestens vier Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.