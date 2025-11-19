Diskussion über Interessenkonflikte
Weimer: "Ich halte mich an die Regeln des Ministergesetzes"

Kulturstaatsminister Weimer hat den Eindruck möglicher Interessenkonflikte durch ein von ihm gegründetes Medienunternehmen zurückgewiesen. Er halte sich an die Regeln des Ministergesetzes und der Compliance-Regeln, sagte er dem Deutschlandfunk.

    Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. (picture alliance / dpa / Arne Dedert)
    Deswegen habe er die Geschäftsführertätigkeit niedergelegt, als er das Amt in der Bundesregierung übernommen habe. Seitdem habe er in dem Verlag keinen Einfluss mehr, gab er an.
    Hintergrund sind Berichte, wonach die Weimer Media Group auf dem jährlichen Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee Unternehmen gegen Geld exklusiven Zugang zu Bundesministern bieten und mit "Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger" werben soll. Die bayerische Staatsregierung überprüft deshalb, ob die Veranstaltung weiter staatliche Unterstützung bekommen soll oder nicht. Grüne und Linke fordern von Weimer Aufklärung.
