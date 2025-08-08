Kulturstaatsminister Weimer (picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner)

Es gehe dabei um eine gemeinsame Verantwortung für die Verständlichkeit staatlich geförderter Kommunikation, sagte der parteilose Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Museen, Stiftungen und auch Rundfunkanstalten sollten eine Sprache wählen, die für alle nachvollziehbar sei und breite Akzeptanz finde.

Weimer hatte zuletzt in seiner eigenen Behörde die Verwendung gendergerechter Sprache mit Sonderzeichen in offiziellen Schreiben untersagt.

Geschlechtssensible Sprache ohne Sternchen möglich

Die Leiterin der Duden-Redaktion, Neuhaus, riet vor diesem Hintergrund, das Gendern nicht auf Sonderzeichen wie Gendersternchen zu reduzieren. Es gebe auch andere Möglichkeiten, sich geschlechtsübergreifend und geschlechtssensibel ausdrücken, sagte die promovierte Sprachwissenschaftlerin dem MDR. Als Beispiel nannte sie Wörter wie "Mitglied", "Person" oder "Leitung", ganz häufig funktioniert auch einfach "Mensch". Neuhaus betonte: "Da gibt es ganz viele Optionen, die oft gar nicht unter Gendern gefasst werden, die aber die gleichen Möglichkeiten herstellen."

Gendergerechte Sprache mit Sonderzeichen und Pausen beim Sprechen ist seit Jahren Streitthema. Sie soll dazu beitragen, Geschlechter-Diskriminierung zu vermeiden. In Universitäts- und Kulturkreisen wird sie bisweilen verwendet, in der breiten Öffentlichkeit und auch in Radio und Fernsehen ist sie weniger verbreitet. Viele Konservative lehnen sie vehement ab und betrachten häufig bereits die Nennung der weiblichen und männlichen Form als Gendern. Stattdessen halten sie ausschließlich das generische Maskulinum für richtig, also Formulierungen in der männlichen Form.

