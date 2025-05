Newsblog zur Papstwahl

Weißer Rauch quillt aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle: Das Zeichen, dass ein neuer Papst gewählt wurde. (Andrew Medichini / AP / dpa)

+++ US-Kardinal Robert Francis Prevost zum Papst gewählt

Der aus den USA stammende Robert Francis Prevost ist neuer Papst. Der Kardinalprotodiakon Dominique Mamberti verkündete die Wahl des neuen Pontifex soeben auf der Loggia des Petersdoms mit den Worten "Habemus Papam". Der 69-Jährige nennt sich als Kirchenoberhaupt Papst Leo XIV.

+++ Papst wohl im vierten Wahlgang gewählt

Der neue Papst ist nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa im vierten Wahlgang gewählt worden. Das Konklave der 133 Kardinäle, die den Nachfolger des verstorbenen Franziskus wählen konnten, hatte am frühen Mittwochabend begonnen. Drei weitere Wahlgänge gab es demnach am Donnerstag. Notwendig war eine Zweidrittelmehrheit.

+++ Jubel in Rom

Zehntausende auf dem Petersplatz jubelten, als das Rauchsignal der Kardinäle sichtbar wurde. Die Glocken der Kirchen in Rom läuteten, es waren laute Rufe "Viva il Papa" zu hören. Der Autoverkehr wurde umgelenkt.

+++ Franzose Dominique Mamberti wird Name des Papstes verkünden

Das Prozedere sieht vor, dass der 267. Papst bald nach der Wahl auf der Mittelloggia des Petersdoms der Öffentlichkeit präsentiert wird. Das geschieht mit den Worten "Habemus Papam", lateinisch für "Wir haben einen Papst". Diese Aufgabe fällt traditionell dem Kardinalprotodiakon zu, seit vergangenem Jahr hat dieses Amt der Franzose Dominique Mamberti inne. Anschließend zeigt sich der neue Papst auf dem Balkon.

+++ Neuer Papst ist gewählt

Am Schornstein der Sixtinischen Kapelle war kurz nach 18 Uhr weißer Rauch zu sehen. Dies gilt traditionell als Zeichen für die Wahl eines neuen Papstes. Zudem läuteten Glocken. Der Name wird in Kürze bekannt gegeben. Das bedeutet, dass es eine Entscheidung mit Zwei-Drittel-Mehrheit für einen Kandidaten gegeben hat.

+++ 133 Kardinäle kamen zum Konklave zusammen

Nach dem Tod von Papst Franziskus am Ostermontag hatte am vergangenen Mittwoch im Vatikan die Wahl eines neuen Oberhaupts der römisch-katholischen Kirche begonnen. 133 Kardinäle aus aller Welt kamen in der Sixtinischen Kapelle zum Konklave zusammen, um ohne jeden Kontakt nach außen über das neue Oberhaupt der katholischen Kirche zu entscheiden. Dort mussten sie vor Gott einen Eid schwören, dass sie Kontaktverbot und Geheimhaltung beachten. Handys, Smartphones und alle sonstigen digitalen Geräte waren abzugeben. Grundsätzlich waren alle Kardinäle zur Teilnahme am Konklave berechtigt, die zum Zeitpunkt des Todes von Franziskus jünger als 80 Jahre waren. Mehr als 100 Kardinäle schieden damit aus.

+++ Drei deutsche Kardinäle wählten mit

Unter den Wahlberechtigten waren mit Reinhard Marx, Rainer Maria Woelki und Gerhard Ludwig Müller auch drei Deutsche. Der neue Papst benötigte eine Zweidrittelmehrheit im Konklave - also mindestens 89 Stimmen.

Diesmal galt die Entscheidung als besonders offen, weil Franziskus zu Lebzeiten viele neue Kardinäle aus fernen Ländern berufen hat, die sich nicht besonders gut kannten. Traditionell wählen die Kardinäle einen Papst aus ihren Reihen, obwohl kirchenrechtlich jeder männliche, unverheiratete Katholik gewählt werden dürfte. Nur wenige Kardinäle gelten jedoch als "papabile", also papsttauglich.

+++ Größte organisierte Glaubensgemeinschaft der Welt

Die römisch-katholische Kirche ist mit derzeit rund 1,4 Milliarden Mitgliedern die größte organisierte Glaubensgemeinschaft der Welt - mit weltweit steigender Tendenz. Oberhaupt der Kirche ist der Papst mit Sitz im Vatikanstaat innerhalb Roms. Bis zu seinem Tod am 21. April war Papst Franziskus als 266. Bischof von Rom Kirchenoberhaupt.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.