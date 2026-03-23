Washington
Weißes Haus stellt Statue von Christoph Kolumbus auf

In den USA hat die Regierung auf dem Gelände des Weißen Hauses eine Statue von Christoph Kolumbus aufgestellt. Präsident Trump bezeichnete den italienischen Entdecker in einem Brief als "ursprünglichen amerikanischen Helden".

    Eine Statue vor einem Gebäude.
    Auf dem Gelände des Weißen Hauses in Washington steht nun eine Statue des Entdeckers Christoph Kolumbus. (IMAGO / ZUMA Press Wire / Andrew Leyden)
    Die Statue ist eine Rekonstruktion eines Denkmals, das der frühere Präsident Ronald Reagan 1984 in Baltimore enthüllt hatte. Die Installation ist Teil einer politischen Strategie der US-Regierung, historische und kulturelle Narrative in den USA neu zu formen. Bürgerrechtsorganisationen warnen vor einer Relativierung kolonialer Gewalt. Während der Black-Lives-Matter-Proteste im Jahr 2020 waren in zahlreichen US-Städten Kolumbus-Denkmäler entfernt oder gestürzt worden.
    Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.