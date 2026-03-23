Washington

Die Statue ist eine Rekonstruktion eines Denkmals, das der frühere Präsident Ronald Reagan 1984 in Baltimore enthüllt hatte. Die Installation ist Teil einer politischen Strategie der US-Regierung, historische und kulturelle Narrative in den USA neu zu formen. Bürgerrechtsorganisationen warnen vor einer Relativierung kolonialer Gewalt. Während der Black-Lives-Matter-Proteste im Jahr 2020 waren in zahlreichen US-Städten Kolumbus-Denkmäler entfernt oder gestürzt worden.
Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.