Weißrusslands Diktator Wie sich Alexander Lukaschenko an der Macht hält

Seit 25 Jahren regiert Alexander Lukaschenko das Land mit harter Hand. Sein engster Partner ist Russland. Gleichzeitig sendet Lukaschenko immer wieder Signale an die EU aus, bietet sich als Gastgeber der Friedensgespräche in Minsk im Ukraine-Konflikt an. Ans Aufhören denkt er noch nicht.

Von Gesine Dornblüth

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek