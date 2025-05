Russlands Staatschef Wladimir Putin. (AFP / ALEXANDER KAZAKOV)

Trump erklärte weiter, es sei ein "möglicherweise bedeutender Tag" für Russland und die Ukraine. Putin hatte mitgeteilt, sein Land sei zu ernsthaften Verhandlungen ohne Vorbedingungen bereit. Diese könnten bereits am kommenden Donnerstag in Istanbul beginnen, erklärte Putin vor Journalisten im Kreml. Er wolle dies in den kommenden Stunden mit dem türkischen Präsidenten Erdogan besprechen.

In der Erklärung wirft Putin der Ukraine den Abbruch der Verhandlungen im Jahr 2022 vor. Auf die von der Ukraine und ihrer europäischen Unterstützer geforderte Waffenruhe geht Putin nicht direkt ein. Frankreichs Präsident Macron sowie Bundeskanzler Merz, Großbritanniens Premierminister Starmer und der polnische Regierungschef Tusk hatten auf einem Treffen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eine bedingungslose und mindestens 30 Tage dauernde Feuerpause verlangt. Diese soll genutzt werden, um Friedensverhandlungen vorzubereiten.

Putin erklärte, er schließe nicht aus, dass die Gespräche in Istanbul "einen neuen Waffenstillstand" herbeiführen könnten. Die Verhandlungen müssten sich jedoch auf die "tieferen Ursachen" des Konflikts konzentrieren.

Frankreich berät Präsident Macron zufolge mit seinen Partnern über eine Unterstützung der Ukraine mit Soldaten. Macron sagte der Zeitung "Le Parisien", das Entscheidende sei, Soldaten in der Ukraine zu haben. Die Stabschefs Großbritanniens, Frankreichs und der Ukraine hätten sich darüber bereits ausgetauscht. Details nannte Macron nicht.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.