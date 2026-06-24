Auch in Frankreich werden Rekordtemperaturen erreicht. (picture alliance / SIPA / FRED SCHEIBER)

In Frankreich sind zehntausende Haushalten ohne Strom, nachdem ein Transformator in der bretonischen Präfektur Finistère wegen der hohen Temperaturen ausgefallen ist. Frühestens am Abend könne der Schaden repariert sein, teilten die Berhörden mit. Für 58 französische Départements gilt die höchste Hitze-Warnstufe. Großflächige Hitzewarnungen gibt es unter anderem auch in Spanien, Belgien, Großbritannien und Italien.

Auch in Deutschland warnt der Wetterdienst vor extremer Hitze. Betroffen seien vor allem der Westen und Südwesten. Außerdem ist die UV-Strahlung heute und morgen besonders hoch, was die Gefahr von Sonnenbränden verschärft.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.