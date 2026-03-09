Wie der Konzern mitteilte, bleiben Flüge etwa nach Dammam, Dubai und Abu Dhabi bis einschließlich 15. März ausgesetzt, Verbindungen nach Tel Aviv bis zum 2. April. Bereits in der vergangenen Woche waren Flüge nach Beirut bis zum 28. März und nach Teheran bis zum 30. April gestrichen worden.
Die Flughäfen in Riad, Jeddah und Larnaca werden dagegen planmäßig bedient. Zudem schickt die Lufthansa Chartermaschinen im Auftrag von Reiseveranstaltern in die Region. Ein Flugzeug aus Maskat im Oman soll morgen in Frankfurt am Main landen.
Diese Nachricht wurde am 09.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.