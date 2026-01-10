Sturmtief "Elli"

Der Wintersturm "Elli" hat teils große Schneemengen gebracht - hier ein Foto aus Niedersachsen. (picture alliance / dpa / Lars Penning)

Vor allem im Schwarzwald werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes im Laufe des heutigen Tages erhebliche Mengen Schnee fallen. In höheren Lagen ab etwa 600 Metern sei mit 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee zu rechnen. In den Hochlagen des Schwarzwaldes könnten bei unwetterartigem Schneefall sogar bis zu 50 Zentimeter fallen. Neben dem Schwarzwald sei vor allem auf der Ostalb mit markanten Neuschneezuwächsen zu rechnen.

Für Norddeutschland rechnen die Meteorologen dagegen bald mit einer Entspannung der Lage. In Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern könne es zwar heute noch einzelne Schneeschauer geben. Es seien aber keine großen Mengen mehr zu erwarten. Allerdings stünden vor allem im Nordosten einige Tage mit strengem Frost bevor.

Wiederaufnahme des Fernverkehrs der Bahn verzögert sich

Bis sich die Lage auch beim Straßen- und insbesondere beim Bahnverkehr wieder entspannt, wird es allerdings wohl noch etwas dauern. Der Bahnverkehr in Norddeutschland bleibt vorerst weiter stark eingeschränkt. Die Deutsche Bahn teilte mit, erste Fernzüge sollten erst ab dem Mittag wieder fahren. Weitere Verbindungen würden im Laufe des Tages folgen. Etliche Strecken werden nach Angaben des Unternehmens aber erst morgen wieder bedient. Auch der Regionalverkehr ist weiterhin stark beeinträchtigt.

Auch der Straßenverkehr ist von den Folgen des Wintersturms betroffen. In vielen Städten ist die Stadtreinigung im Großeinsatz - in Hamburg etwa mit 360 Fahrzeugen. Trotz der winterlichen Bedingungen blieb es in der Nacht nach Angaben der Polizei vergleichsweise ruhig. Größere Glätteunfälle habe es nicht gegeben; es sei lediglich zu einigen Blechschäden gekommen. Gestern dagegen geriet in Bayern ein 27-jähriger Autofahrer auf einer Landstraße ins Schleudern und prallte mit seinem Wagen in ein entgegenkommendes Auto. Er und ein 18-jähriger Beifahrer starben.

Zwei Bundesliga-Begegnungen fallen aus

In der Fußball-Bundesliga führte das Schneechaos im Norden zu zwei Spielabsagen: Wenige Stunden nach dem Aus für die Partie des FC St. Pauli gegen RB Leipzig wurde auch das Spiel des SV Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim gestrichen.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.