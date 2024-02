Politischer Aschermittwoch

Landwirte protestieren mit ihren Traktoren in Schorndorf. (Christoph Schmidt / dpa )

Im baden-württembergischen Schorndorf behinderten dutzende Menschen Langs Abreise. Sie verfolgten und beschimpften die Politikerin unflätig, bevor die Polizei eingriff. Zuvor war eine Aschermittwochs-Kundgebung der Grünen im baden-württembergischen Biberach nach teils gewalttätigen Protesten von Landwirten abgesagt worden.

Merz warnt in Thüringen vor AfD

Bei einer Veranstaltung der CDU im thüringischen Apolda warnte der Bundesvorsitzende Merz davor, die Landtagswahl in Thüringen im September als "Denkzettel" für die Politik in Berlin zu nutzen. Sollte die dortige AfD mit ihrem Landes-Vorsitzenden Höcke an die Regierung kommen, wäre das eine Schande für Thüringen und ganz Deutschland, sagte Merz am Abend. Er wolle nicht, dass Thüringen europaweit oder vielleicht auch weltweit Berühmtheit erlange, weil hier plötzlich Nationalismus, Chauvinismus und Fremdenfeindlichkeit in einer Person die Politik eines ganzen Bundeslandes dominierten.

