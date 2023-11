Das sogenannte Flüchtlingslager Dschabalia im Norden Gazas nach einem Angriff der israelischen Armee. (picture alliance / dpa / Fadi Wael Alwhidi)

Zudem riefen sie die Terrororganisation Hamas auf, die aus Israel verschleppten Geiseln freizulassen. Mit den Stellungnahmen verschärfen Argentien, Peru und Mexiko den diplomatischen Druck auf Israel. Am Vortag hatte Bolivien seine Beziehungen zu dem jüdischen Staat abgebrochen. Kolumbien und Chile riefen ihre Botschafter zurück.

In den USA plädierte Präsident Biden erneut für eine "Pause" im Nahostkrieg. Eine Pause bedeute Zeit, um die Geiseln herauszuholen, sagte er. Bundesaußenministerin Baerbock verteidigte im ZDF das israelische Vorgehen. Die Hamas habe die Menschen in Dschabalia ganz bewusst als menschliche Schutzschilde genutzt. Das unterstreiche, wie wahnsinnig komplex diese furchtbare Situation gerade sei. - Israel hatte nach eigenen Angaben eine Kommandozentrale der Hamas in Dschabalia angegriffen. Dabei sollen zahlreiche Zivilisten ums Leben gekommen sein. Der Stadtteil ist aus einem 1948 errichteten Flüchtlingslager entstanden.

